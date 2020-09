Tottenham de Mourinho pode avançar na Taça da Liga sem sequer jogar por causa da Covid-19

O jogo entre o Tottenham e o Leyton Orient marcado para esta terça-feira, a contar para a 3ª ronda da Taça da Liga Inglesa, pode não se realizar devido ao aparecimento de "vários" casos de Covid-19 no plantel da formação que atua na quarta divisão de Inglaterra.





Em comunicado, o Leyton Orient revelou que "vários jogadores acusaram positivo nos testes realizados após o último jogo da equipa, no sábado passado".Caso o jogo, que estava marcado para esta terça-feira, às 18 horas, não se possa mesmo realizar, o Tottenham pode ver ser-lhe garantida a passagem à próxima fase da prova sem sequer jogar. O apertado calendário de competições em Inglaterra torna difícil encontrar outra data para a realização do jogo e, de acordo com a Sky Sports, a Federação Inglesa pode ditar o clube de José Mourinho como vencedor da eliminatória.Seria um grande alívio para o técnico português, numa altura em que o Tottenham tem disputado jogos de 48 em 48 horas.