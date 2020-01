Tottenham de Mourinho sofre mas avança na Taça de Inglaterra

O Tottenham garantiu esta terça-feira a passagem à próxima fase da Taça de Inglaterra com um triunfo por 2-1 na receção ao Middlesbrough.

Depois do empate (1-1) no primeiro jogo, fora de portas, a equipa de José Mourinho teve de disputar o desempate e passou dificuldades perante um adversário do Championship, mas acabou por garantir o passaporte para os 16avos de final, onde vai medir forças com o Southampton.

Os spurs colocaram-se em vantagem logo aos 2 minutos com um golo de Giovani Lo Celso e Erick Lamela ampliou aos 15'. O boro não baixou os braços, reduziu aos 83 minutos por George Saville e manteve a eliminatória em aberto até ao apito final, mas o desfecho acabou por ser favorável à equipa de Mourinho.