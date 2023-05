Tottenham deixou de ter Nagelsmann como alternativa para treinador: Rúben Amorim está na lista

Julian Nagelsmann deixou de estar nas cogitações para treinador do Tottenham para a próxima temporada. A informação é veiculada pela maioria dos grandes órgãos de comunicação social em Inglaterra.O técnico alemão, despedido do Bayern Munique, era tido como a prioridade para o cargo em 2023/24. O treinador do Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, vê agora as chances de assumir o cargo aumentarem, segundo adianta o 'Sport Express' numa lista de potenciais alvos a assumir o cargo onde está um português.Segundo Record noticiou , o treinador campeão pelos leões em 2021 vai reunir-se com os spurs e está disponível para ouvir o que os ingleses têm para lhe propor, ainda que já prepare aquilo que vai ser o Sporting da próxima temporada.Antonio Conte começou a temporada em Londres mas acabou por ser despedido em março. Como interino, quedou-se o também italiano Cristian Stellini que foi rendido por Ryan Mason, também treinador-interino.