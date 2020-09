Tottenham em ebulição: jogadores revoltados com críticas de Mourinho

As declarações de José Mourinho depois do jogo com o Everton não caíram bem no balneário do Tottenham. Os spurs perderam, por 1-0, e o treinador disse abertamente que não gostou do desempenho dos jogadores, considerando que foram "preguiçosos a pressionar".





"Não gostei da equipa. Fomos preguiçosos a pressionar, consequência da má forma física. Alguns jogadores não tiveram pré-temporada, mas não quero falar sobre isso. Estou dececionado. A pressão foi preguiçosa, é isso que quero sublinhar", considerou Mourinho.Os jogadores não terão gostado das críticas e já depois de o treinador tecer estas considerações, Ben Davis, defesa dos spurs, garantiu que não houve falta de empenho. "Penso que todos fizeram o melhor que puderam em campo. Demos tudo o que tínhamos. É verdade que a atuação não foi a melhor mas não tenho nenhuma dúvida sobre os meus companheiros."Os comentadores consideram que as declarações de Mourinho podem "destruir o balneário". "Quando jogava, eram muitos os treinadores que recomendavam que não se criticasse assim, em público, os jogadores", considerou Mark Bosnich, antigo guarda-redes australiano que jogou no Aston Villa, no Manchester United e no Chelsea. "Quando ouvi as palavras de Mourinho pensei logo que estaria a correr um grande risco. A menos que esteja 100 por cento seguro que nada do que possa dizer venha a ter influência... Mas não creio que seja esse o caso. O Mourinho está à espera de uma reação por parte dos jogadores, mas se perde um deles, perderá mais quatro ou cinco e esse pode ser o caminho para a destruição do balneário."