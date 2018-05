Continuar a ler

Para isso, o Tottenham estaria disposto a oferecer um salário similar ao de Harry Kane, que ronda os 920 mil euros mensais. Um valor semelhante ao que aufere em Espanha, após impostos.



Recorde-se que o Manchester United também tem Bale na mira e pondera avançar com uma oferta estrondosa de 230 milhões de euros, que tornaria o galês na transferência mais cara de sempre.

O Tottenham está apostado em fazer regressar Gareth Bale ao clube. O galês deixou os spurs em 2013 e rumou ao Real Madrid por 101 milhões de euros e o jornal 'Independent' assegura que o objetivo é reaver o jogador.Aquela publicação adianta que os representantes de Bale vão ter uma reunião ainda esta semana no Bernabéu da qual podem sair novidades sobre o futuro do atleta, sendo que fonte próxima do jogador diz que este vê com bons olhos um regresso a uma casa que bem conhece e onde teria certamente mais minutos de jogo.

Autor: Luís Miroto Simões