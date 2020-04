Tottenham já aceita vender Harry Kane mas só por valor recorde no Mundo

Com as receitas a cair a pique devido à crise do coronavírus, o Tottenham já aceita vender Harry Kane. No entanto, mesmo com o mercado em baixa, o chairman dos spurs, Daniel Levy, quer fazer a maior transferência de sempre. Por isso, só aceita uma verba na ordem dos 227 milhões de euros pelo craque de José Mourinho.





Recorde-se que a transferência mais cara da história foi protagonizada por Neymar, quando saiu do Barcelona para o Paris SG por 222 M€, em 2017.A queda na faturação e as necessidades de liquidez por parte do Tottenham, ainda a pagar boa parte dos mais de mil milhões de euros decorrentes da construção do novo estádio, estão na base da decisão.