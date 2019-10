Tottenham já terá contactado José Mourinho

José Mourinho já terá sido contactado pelos dirigentes do Tottenham, no sentido de assumir o comando técnico dos spurs. A notícia é avançada pelo site 'Soccer Link', que garante que o português é o preferido na estrutura do clube de Londres para substituir Mauricio Pochettino.O presidente do Lyon tinha tentado a sua sorte junto do português, mas não foi bem-sucedido. Jean-Michel Aulas disse que Mourinho já tinha "escolhido outra equipa" e logo na altura especulou-se que essa equipa seria o Tottenham.Finalistas da Liga dos Campeões na época passada, os spurs estão a ter um desempenho para esquecer esta temporada. São nonos na Premier League e na Champions foram goleados em casa pelo Bayern Munique (7-2) na última jornada.Mourinho está desempregado desde dezembro de 2018, quando deixou o Manchester United. Desde então foi contactado por vários clubes, mas rejeitou sempre, pois está à espera do projeto certo. Será esse projeto o Tottenham?