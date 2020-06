Tottenham nega caso de Covid-19

Os alarmes soaram em Inglaterra após o Norwich, clube que o Tottenham defrontou sexta-feira num particular, ter acusado um caso positivo de Covid-19. A equipa de José Mourinho de pronto informou que não tem qualquer caso positivo. “Nenhum membro do plantel principal foi forçado ao isolamento. O Norwich informou-nos que o jogador positivo não contactou com os atletas do nosso clube. Os testes têm dado negativo”, disse o clube de Mou em comunicado.

A preparação para o regresso da Premier League continua e José Mourinho aponta já para o duelo com o Manchester United, de Bruno Fernandes e Dalot, agendado para sexta-feira. “Com ou sem adeptos, estamos prontos para ganhar!”, frisou o luso.

Juventus oferece Ramsey

A Juve quer reduzir a carga salarial e, com esse intuito, propõe ao Tottenham o empréstimo de Ramsey, que aufere 1,7 M€ por mês.

Thiago Silva não irá continuar no PSG na próxima época e tem vários clubes interessados nele, entre eles o Everton. A imprensa inglesa garante que os toffees já terão iniciado conversações com os representantes do central brasileiro. Além disso, a boa relação de Thiago Silva com Ancelotti, técnico do Everton e que o levou para o Milan em 2009, pode ajudar num possível negócio. Já Nápoles e Milan são outros dos interessados no internacional brasileiro.