Para já, o Tottenham contactou a federação sul-coreana para evitar tal cenário pois, na melhor das hipóteses, o clube ficará privado do avançado pelo menos até meados de setembro de 2018.



Contudo, os sul-coreanos não admitem prescindir da sua atual estrela maior e Son arrisca-se a perder grande parte da próxima época, a menos que o Tottenham chegue a acordo. "Vou convocá-lo, a menos que haja alguma situação especial. Creio que não haverá problema", Hak-Bum Kim, selecionador sub-23, que conta com Son como um dos três elementos extra para os Jogos Asiáticos.



Heung-Min Son será, provavelmente, o melhor futebolista asiático da atualidade e atravessa uma excelente fase. Os 7 golos nos últimos quatro jogos do Tottenham tornam o avançado sul-coreano, de 25 anos, indiscutível para Pochettino, numa fase em que... o exército sul-coreano o chama para 2 anos de tropa!Tudo porque há uma lei na Coreia do Sul que determina que qualquer homem nascido no país tem de cumprir tal período na tropa até cumprir 28 anos e, segundo a imprensa inglesa, Son pode falhar, assim, as épocas 2019/20 e 2020/21. Ainda assim, por se tratar de um atleta de alta competição, a lei prevê exceções: se Son disputar o Mundial’2018, os Jogos Asiáticos – estes realizam-se entre 18 de agosto e 2 de setembro – e a Taça da Ásia –entre 5 de janeiro e 1 de fevereiro de 2019 – e se a seleção sul-coreana chegar às meias-finais de uma das competições, o goleador fica isento da tropa.

Autor: Hugo Neves