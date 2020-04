Tottenham tenta acordo com Pochettino: clube pede a técnico para esquecer 9 milhões de euros

O presidente do Tottenham, Daniel Levy estará a tentar persuadir Mauricio Pochettino a aceitar o corte de 8,5 milhões de libras (cerca de 9,7 milhões de euros) na indemnização a que tem direito, após ter ter sido despedido no ano passado.





Segundo o Daily Mail, esta é uma tentativa de o Tottenham minimizar os danos financeiros, na sequência da pandemia do coronavírus, tendo iniciado conversações com o treinador argentino, atualmente sem clube, com o objetivo de chegar a um acordo de pagamento.Recorde-se, o Tottenham despediu Mauricio Pochettino tendo contratado o treinador português José Mourinho para o seu lugar, mas acordou com o argentino pagar-lhe os salários até que este voltasse a treinar. Agora o clube londrino tenta outra solução.