Tottenham vai capturar Piatek por três anos e meio

O Tottenham já chegou a acordo com o Milan, tendo em vista a contratação do avançado Piatek por 33,8 M€. Segundo o ‘The Sun’, o avançado polaco de 24 anos irá submeter-se durante o fim de semana aos indispensáveis exames médicos. Se não houver qualquer imprevisto, o atacante assinará depois um contrato com os spurs válido por três temporadas e meia.

José Mourinho insistiu na contratação de Piatek a partir do momento em que Harry Kane se lesionou com gravidade na coxa esquerda. Foi anteontem divulgada a informação de que o capitão do Tottenham será operado e só voltará aos treinos em meados de abril.

O clube londrino não irá pagar de imediato a totalidade da verba exigida pelo Milan para libertar o avançado polaco. O Tottenham transferirá 28 M€ para os cofres do emblema italiano. A restante verba (5,8 M€) será paga caso o artilheiro atinja determinados objetivos (golos e presenças em campo na Premier League).

Piatek era cobiçado pelo Aston Villa, Newcastle e Crystal Palace, entre outros, mas deu sempre prioridade ao Tottenham, pois acredita que o projeto liderado por José Mourinho lhe permitirá conquistar vários troféus.