O Tottenham desalojou do terceiro lugar o Liverpool, que recebe ainda este sábado o Newcastle, antes da receção ao FC Porto na segunda mão dos oitavos de final da Liga do Campeões, durante a qual vai gerir a goleada por 5-0 imposta no estádio do líder do campeonato português.Os spurs passaram a deter um ponto de vantagem sobre os 'reds' e ficaram à distância de apenas um ponto do Manchester United, treinado pelo português José Mourinho, que ocupa o segundo lugar e apenas entra em ação no domingo, no estádio do Crystal Palace.Carlos Carvalhal, o outro treinador luso no escalão principal do futebol inglês, obteve o triunfo mais robusto da ronda, até ao momento, ao vencer por 4-1 em casa o West Ham, pelo qual o médio internacional português João Mário não saiu do banco de suplentes.O Swansea, que chegou a deter uma vantagem de quatro golos e apenas consentiu o golo solitário aos visitantes perto do fim do encontro, deixou a zona de despromoção, subindo do 18.º para o 13.º lugar, em igualdade pontual com o West Ham e o Huddersfield.Adrien, titular no meio campo do Leicester, e Cedric, totalista na defesa do Southampton, não foram além de empates nas receções ao Bournemouth (1-1) e ao Stoke (0-0), respetivamente, enquanto o West Bromwich afundou-se ainda mais na última posição, ao perder por 1-0 no reduto do Watford.