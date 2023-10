'Toupeira' red devil volta a atacar: Jadon Sancho sente que Ten Hag favorece Antony

Já se entendeu que, neste momento, a atualidade do Manchester United se resume a lutas internas e 'tricas' que parecem saídas de uma novela. E no mesmo dia em que lhe contámos que Alan Brazil deu com a língua nos dentes e revelou que os integrantes do balneário red devil já não têm paciência para Erik ten Hag, há mais uma fuga de informação relevante.

De acordo com o 'Football Transfers', um dos motivos que levou Jadon Sancho a perder a paciência com Erik ten Hag e a confrontar o treinador, o que lhe valeu uma suspensão interna que ainda está em vigor, foi o facto de achar que Antony era favorecido pelo técnico.

"A base do problema foi o Antony ser chamado sempre à equipa, independentemente de jogar bem ou mal. Fora isso, mesmo depois de cometer erros, o brasileiro continuava na equipa. Independentemente de fazer porcaria em diversas situações, era sempre favorecido pelo Ten Hag", explica a publicação, que cita fonte próxima do balneário inglês.

Recorde-se que Antony, que coincidiu com Ten Hag no Ajax, foi sempre um jogador muito utilizado pelo holandês, até ser obrigado a colocar a carreira em pausa, após graves acusações da ex-mulher.

Os últimos dias têm sido marcadas pela revelação de muitas informações internas do clube, o que já levou a uma ordem da direção - encontrar a 'toupeira' do balneário a todo o custo.