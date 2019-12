Townsend: «Perdi 54 mil euros deitado na cama»

Andros Townsend, extremo inglês do Crystal Palace, falou abertamente sobre o seu vício em apostas desportivas online. Aliás, em 2013, o jogador, de 28 anos, foi mesmo castigado pela Federação Inglesa de Futebol (FA) com uma suspensão por quatro meses, depois de ter violado o regulamento relativo às apostas. Este momento acabou por ser um ponto de viragem na carreira de Townsend."Nem tinha de sair do quarto. Sou provavelmente a única pessoa na história a perder 54 mil euros deitado na cama, numa quarta-feira à noite em Blackpool. Esta não é uma história de um menino de ouro. Deixem-me esclarecer já isso", começou por escrever o avançado num texto publicado no 'Player Tribune'.Townsend explicou também a diferença para outros vícios que são, normalmente, mais associados às estrelas do futebol. "Não bebo. Não me drogo. Não me lembro de ter estado dentro de uma discoteca na minha vida. E, mesmo assim, conseguiu perder 50 mil com um simples toque no meu telefone", confessou.O internacional inglês também explicou como tudo começou. "Recordo-me perfeitamente da primeira vez que apostei. Estava aborrecido num quarto de hotel qualquer, numa noite antes de um jogo e vi um anúncio na tela do meu telefone para descarregar uma aplicação que me oferecia uma aposta gratuita. Fiz o download e comecei a apostar para passar o tempo. Em poucos meses, a situação já estava fora do meu controlo. Estava sempre a perder. Fui tentando sempre sair do buraco em que me enfiei. Depois, num piscar de olhos, estava completamente viciado", recordou.Townsend não parou até ter sido apanhado pela FA, momento que hoje em dia agradece ter acontecido. "Fui obrigado a realizar tratamento para deixar este vício. Esse castigo, não só salvou a minha carreira futebolística, como, muito provavelmente, me salvou como ser humano", salientou.