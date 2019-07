Treinador Harry Redknapp sobe ao palco no SandFest

Harry Redknapp é um dos treinadores mais conhecidos de Inglaterra. De sorriso fácil e discurso afável, o treinador assumiu há muito a sua faceta mediática. Participou no reality show "Sou uma celebridade, tirem-me daqui!" e não vira a cara quando é convidado para projetos ‘fora da caixa’.

Foi o que fez recentemente, quando acedeu ao convite do popular DJ Luck e subiu a palco para cantar ‘A Little Bit of Luck’, em pleno festival SandFest.

"Ele está filmar uma nova série em que faz coisas que nunca fez antes. Quando soube que estava no festival, convidei-o a subir a palco. Ele é o maior! Nunca tinha ouvido a música e a uma hora do espetáculo foi pedir à neta para lhe mostrar o som e aprendeu quase tudo", revelou DJ Luck.