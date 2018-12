Treinador do Arsenal pontapeia garrafa e acerta num adepto

Unai Emery, treinador do Arsenal, reagiu de forma intempestiva no final do, na última quarta-feira, quando viu os seus jogadores falharem uma oportunidade de golo que podia ter dado a vitória dos gunners no encontro. O treinador espanhol pontapeou uma garrafa, que acabou por atingir um adepto que se encontrava na bancada.Embora a garrafa não tivesse sido projetada com força, acabou por atingir uma pessoa e Emery apressou-se a pedir desculpas. "Não foi com força, mas a garrafa tocou num espectador e eu pedi-lhe desculpa", disse o técnico no final aos jornalistas.