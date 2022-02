Treinador do Man. United explica por que deu titularidade a Cavani e não a Ronaldo

Ralf Rangnick preferiu Edinson Cavani no onze titular a Cristiano Ronaldo diante do Burnley. O treinador do Manchester United garantiu que o uruguaio tem características que se adaptam mais ao campo do adversário do que as do português, que recentemente cumpriu 37 anos e que principia a partida no banco de suplentes."Jogámos com o Burnley há algumas semanas e vimos alguns jogos aqui em Turf Moor. Sabíamos que numa fase inicial exigiria muita corrida, sprints atrás da bola, muita luta por segundas bolas. Por isso decidi começar com o Edi[nson Cavani] porque esse tipo de perfil de jogo combina com ele", reiterou em declarações à televisão do clube o treinador alemão dos red devils.O United defrontou o Burnley no final de dezembro, em Old Trafford, e o emblema onde milita o português venceu, por 3-1, com um golo... de CR7.