Treinador do Newcastle vai proibir noitadas no centro da cidade

O incidente que envolveu Jamaal Lascelles, capitão do Newcastle, vai ter consequências para todo o grupo de trabalho do Newcastle. Isto porque na sequência das cenas de violência protagonizadas pelo defesa, que ao lado do irmão lutou contra um grupo de desordeiros no centro da cidade de Newcastle, o treinador Eddie Howe vai impor um recolher obrigatória aos jogadores durante a temporada.

O técnico não quer voltar a ver imagens como aquelas em que Lascelles foi protagonista e apesar de assumir que não tem certezaas absolutas sobre o tema, quer paz no seio do grupo de trabalho.

"Sou obrigado a dizer que poderei aprovar essa espécie de recolher obrigatório. Com o fluxo de jogos que temos atualmente, não me parece que o centro da cidade seja o sítio onde jogadores e treinadores devem estar às primeiras horas do dia. Em teoria, seria fantástico estar na cidade com os nossos adeptos, mas a realidade é diferente e é fácil perceber que para um tereinador é preferível saber que os seus jogadores não estão lá a altas horas da madrugada", registou ao 'Mirror'.