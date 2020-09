Treinador do Sheffield sobre Bale: «Espero que fique em Madrid, há bons campos de golfe por lá»

O futuro de Gareth Bale é um dos temas mais comentados por estes dias em Inglaterra e Espanha, com Manchester United e Tottenham a serem apontados como possíveis destinos do avançado galês está fora dos planos de Zinedine Zidane no Real Madrid. O treinador do Sheffield United foi questionado sobre o assunto e reagiu com humor.





"Quando subimos à Premier League havia a possibilidade de Eden Hazard (ex-Chelsea) ir para o Real Madrid. Eu disse na altura que levava-o de táxi ao aeroporto. Agora espero que o Gareth fique em Madrid, que é uma cidade muito agradável, com bons campos de golfe... Não nos compliquem mais a vida", disse Chris Wildner, um admirador confesso do avançado galês, que é um apaixonado por golfe."Não me surpreende o facto de ele querer vir jogar para a Premier League, muitos adeptos dos spurs devem querê-lo de volta. Muitos dos nossos fãs também devem querer que regresse, isso vai representar um novo desafio para nós", frisou o técnico.