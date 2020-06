Treinador do Stoke City dá positivo à covid-19 antes de particular com o Manchester United

As primeiras notícias falavam num jogador, mas pouco depois o próprio Stoke City emitiu um comunicado a esclarecer que quem deu positivo à covid-19 nos testes realizados na última segunda-feira foi o treinador, Michael O'Neill.





Club statement: Michael O'Neill#SCFC ?? — S t o k e C i t y F C (@stokecity) June 9, 2020

O clube do Championship ia defrontar esta terça-feira o Manchester United num particular, que acabou por não acontecer.O'Neill, adianta mesma comunicação do Stoke City, tinha dado sempre negativo nos cinco testes anteriormente realizados.O técnico vai agora cumprir um período de quarentena, mantendo contacto à distância com os seus adjuntos.Billy McKinlay vai assumir temporariamente a liderança da equipa.