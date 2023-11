Treinador recusou falar à Sky Sports... porque não lhe arranjaram a TV cabo

Liam Dickinson, antigo jogador do Derby County, esteve no podcast 'I Had Trials Once' e revelou uma hilariante história sobre o treinador Jim Gannon, que orientou o emblema por três vezes ente 2005 e 2023. Aconteceu na temporada 2007/08 e foi motivada por uma 'birra' do treinador com a Sky Sports.

"Na temporada em que subimos de divisão, alguns dos nossos jogos passaram na Sky. Mas o Gannon recusou uma entrevista de fim de jogo, porque a box de TV cabo de casa dele era Sky, avariou e não mandaram nenhum técnico para arranjar. Aliás, essa nega deve ter custado algum dinheiro ao clube", iniciou.

"A primeira entrevista pós-jogo que ela aceitou fazer acabou por ser nas meias-finais do playoff. Ele foi obrigado, porque lhe disseram que nessa fase da competição era obrigatório por contrato prestar declarações. Depois acabaram por lhe enviar um técnico a casa com uma box nova", rematou.