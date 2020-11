Três jogos de suspensão para jogador que apalpou genitais de adversário em pleno jogo

A Federação Inglesa de Futebol suspendeu por três partidas o defesa Darnell Fisher, do Preston North End, devido às suas ações no encontro com o Sheffield Wednesday, disputado no último fim de semana. Em causa esteve aquilo que o lateral direito fez Callum Paterson, quando aos 62 minutos, num lance na área, decidiu apalpar por duas vezes os genitais do seu adversário. De acordo com a FA, os atos do jogador representaram uma conduta violenta.





Em comunicado, o Preston North End diz ter apresentado em sua defesa vários outros lances nos quais não foi tomada qualquer posição disciplinar. Ainda assim, apesar de dar a entender que não concorda com a punição, o emblema de Lancashire revela que irá lidar com a situação de forma interna, fazendo notar a Darnell Fisher que tinha responsabilidade para com o público e para com o clube e que outro ato deste género não será tolerado.