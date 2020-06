Troy Deeney diz que "provavelmente há um jogador gay ou bissexual em cada equipa de futebol»

O avançado inglês Troy Deeney, futebolista do Watford, garantiu num podcast da BBC que provavelmente todas as equipas de futebol têm pelo menos um jogador homossexual e encorajou-os a falar abertamente sobre o assunto.





"Digo para que fique registado que provavelmente há um jogador gay ou bissexual em cada equipa de futebol", disse Deeney no podcast da BBC 'Grounded with Louis Theroux'."Penso que as pessoas homossexuais definitivamente estão preocupadas com a responsabilidade de serem as primeiras a falar sobre o assunto. Acho que assim que o primeiro falasse, surgiriam muitos mais", disse o jogador inglês, divorciado e pai de dois filhos. "Se alguém aparecesse acredito que na primeira semana pelo menos 100 pessoas diriam 'eu também'".O avançado explica que no desporto a homossexualidade é um fardo pesado para quem o carrega. "Pergunto-me por que só depois de se retirarem do futebol, do râguebi ou de qualquer outro desporto é que dizem 'eu sou gay'. Deve ser um fardo muito pesado para carregar por toda a carreira desportiva...", concluiu Deeney.