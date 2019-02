Troy Deeney: «Ignorem o Marco Silva...»

O Watford recebe o Everton este fim-de-semana. Um encontro com o aliciante extra de colocar o treinador português Marco Silva no terreno da sua antiga equipa, de onde saiu envolto em alguma polémica. Ora numa espécie de antevisão à partida, o avançado Troy Deeney foi direto ao assunto – ignorem o treinador adversário!

"A conversa com ele é dentro de campo. Se os adeptos lhe derem muita atenção, isso vai funcionar como motivação extra para eles. As pessoas que trabalham no Everton são fantásticas, mas não o treinador. Ignorem o treinador. Prefiro que o deixem à vontade. Deixem-no em paz e vamos dar cabo deles", revelou durante um evento com adeptos.

Líder do clube não quer conversas

Também Scott Duxbury, diretor-executivo do Watford, não quer muito diálogo com Marco Silva: "Não vou falar com ele. Vou deixar o Troy Deeney tratar da conversa."

Recorde-se que Marco Silva esteve ao serviço do Watford na temporada passada, mas foi despedido em janeiro de 2018, depois de alegadamente ter mantido contacto com os responsáveis do clube de Goodison Park, para onde acabou por ir.