Tuchel revela mensagem de Lampard

Thomas Tuchel é o novo treinador do Chelsea, sendo que já se estreou no banco, no encontro frente à armada lusa do Wolverhampton que terminou com um empate a zero. Da assinatura do contrato, ao início dos trabalhos, tudo se passou demasiado rápido e esta quinta-feira, o técnico alemão revelou a mensagem que Frank Lampard, o seu antecessor no comando técnico do Chelsea lhe enviou.





"Assumo que foi, com certeza, uma grande deceção para todos os fãs verem o Frank ser despedido. Mas, como já disse anteriormente, tenho um enorme respeito por ele. Era um admirador confesso de Lampard, enquanto jogador. Mas, o meu respeito por Lampard subiu ainda mais quando, esta quinta-feira, recebi uma mensagem dele a desejar-me a melhor sorte do mundo e para que nos possamos encontrar, no futuro, se for possível", revelou Tuchel.