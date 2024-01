Tudo lhe acontece: Anthony Martial enfrenta 10 semanas de paragem

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

É mais uma dura machadada nas aspirações do francês Anthony Martial. O jogador vai parar por 10 semanas, depois de ter sido operado a um problema recorrente numa virilha.

Com apenas cinco aparições pela formação red devil na Premier League desta temporada, o gaulês parece cada vez mais afastado do projeto do treinador holandês Erik ten Hag para a formação.

Existem rumores de que há interesse de clubes sauditas na sua contratação mas, por agora, nada de oficial foi anunciado.