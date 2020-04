Túneis de desinfeção: solução para os adeptos voltarem aos estádios pode vir de Hong Kong

A Asia Wold-Expo, um centro de convenções e exposições localizado em Hong Kong, está a utilizar uma tecnologia que a imprensa inglesa já antevê como a solução para os adeptos poderem voltar aos estádios. Trata-se de um túnel de desinfeção pelo qual as pessoas passam antes de entrarem nas instalações.





Uma tecnologia futurista, mas que supostamente garante alguma segurança. Como funciona? A pessoa que quer aceder ao espaço começa por se colocar diante de um ecrã, onde lhe é medida a temperatura. Se estiver elevada, não entra, se estiver normal, passa à fase seguinte.A porta abre-se e a pessoa entra no túnel de desinfeção. Aí, uma combinação de luzes ultravioletas, ar purificado e um spray de higienização mata alegadamente todos os vírus e bactérias que a pessoa possa ter nas roupas ou nos seus pertences. Este processo demora 12 segundos.A Asia Wold-Expo, com capacidade para 16 mil pessoas, tem previsto acolher no próximo dia 24 de maio um concerto de Avril Lavigne, com todos os espectadores a passarem pelo túnel de desinfeção.O 'The Sun' conta ainda que esta tecnologia de ponta está a ser discutida por algumas pessoas do futebol em Inglaterra, na perspetiva de poder ser usada nos jogos da Premier League, possibilitando a entrada dos adeptos.