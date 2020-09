'Tweets' insultuosos podem travar mudança de Rúnarsson para o Arsenal

Rúnar Alex Rúnarsson deve estar a caminho do Arsenal, mas, caso tal se confirme, pode vir a ter alguma dificuldade a conquistar os adeptos, devido a vários ‘tweets’ escritos quando o guarda-redes islandês tinha 16 anos.

Em abril de 2011 escreveu “Credo, este Wenger é estúpido”, após desperdiçar uma vantagem de 3-1 frente ao Tottenham. Já a 21 de agosto afirmou “O Wenger é definitivamente o homem mais burro deste planeta”, com uma hashtag que se traduz em “francês de m****”, depois da venda de Fàbregas e da derrota dos gunners frente ao Liverpool.

Agora com 25 anos, o atual guarda-redes do Dijon resolveu apagar as mensagens, mas alguns adeptos guardaram-nas. Ainda que a maioria compreenda que se tratava de um adolescente desagradado com o rumo dos gunners, vários mostraram-se indignados com a provável contratação.

Rúnarsson é conhecido do treinador de guarda-redes do Arsenal, Iñaki Caña, depois de terem trabalhado juntos no Nordsjelland em 2017/18, e o seu clube estará disposto a libertá-lo por 1,5 M€, com o emblema londrino a querer dar concorrência a Bernd Leno. Segundo a imprensa islandesa, a transferência é iminente e os testes médicos deverão ser realizados já hoje.