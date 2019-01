UEFA abre inquérito disciplinar ao Chelsea devido a cânticos racistas

O Chelsea é alvo de um inquérito disciplinar da UEFA, por alegado comportamento racista, no jogo em que os blues defrontaram fora os húngaros do Vidi (2-2), em jogo a contar para a fase de grupos da Liga Europa. A situação estará relacionada com cânticos dos adeptos ingleses em Budapeste, dirigidos a outro clube inglês, o Tottenham, e que o Chelsea qualificou então de "abomináveis".Na nota publicada nesta terça-feira na sua página, a UEFA anuncia a abertura do inquérito disciplinar, que será analisado "no próximo encontro" da Comissão de Controlo, Ética e Disciplina do organismo, em 28 de fevereiro. Antes, o Chelsea defrontará nos 16 avos da final da Liga Europa os suecos do Malmö, com a primeira mão agendada para 14 de fevereiro, na Suécia, e a segunda em Stamford Bridge, a 21 do mesmo mês.