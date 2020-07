Último guarda-redes a defender penálti de Bruno Fernandes explica feito: «Não queria facilitar-lhe a vida»

Bruno Fernandes e a sua apetência para bater penáltis volta a ser assunto do dia em Inglaterra. Depois de José Mourinho ter ironizado, em declarações a Record, o facto do médio português ser exímio na marca dos onze metros, foi a vez da imprensa inglesa ir investigar Miguel Soares, o último guarda-redes a defender um penálti do internacional português, num encontro em 2018, a contar para a Taça de Portugal, entre o Sporting e o Loures.





Em entrevista ao 'The Sun', o guardião português e também consultor imobiliário revelou ser "grande fã" do camisola '18' dos red devils e deixou ainda um conselho que poderá ser últi aos guarda-redes que competem na Premier League."Bruno costuma olhar para os guarda-redes quando está a bater um penálti. Então, eu fiz o mesmo com ele. Ameacei que ia dar um passo para a esquerda e dei para a direita. Eu queria que o Bruno tomasse a decisão [de para que lado bater] o mais tarde possível. Não queria facilitar-lhe a vida. Espero que o Bruno continue a converter penáltis na Premier League. Falhará um, eventualmente, mas espero que aconteça apenas num curto período de tempo - será melhor para mim", começou por referir o guarda-redes português, ao 'The Sun'.

"Não consegui trocar de camisola com ele no final do jogo com o Sporting, mas adorava ter agora uma camisola dele pelo Manchester United. Apesar de ter sido seu adversário por um dia, sou um grande fã dele."



Momento difícil na carreira futebolística levou-o a procurar um segundo emprego

"Apercebi-me que não estava a fazer dinheiro suficiente só com o futebol, então decidi tornar-me consultor imobiliário em 2018. A vida seria muito complicada para a minha família se eu não tivesse este segundo emprego."