Um a um: Ten Hag vai reunir com todos os jogadores

Erik ten Hag definiu o dia de hoje como o início do processo que levará o Manchester United a sair do abismo em que se encontra e, por isso, está a reunir individualmente com todos os elementos do plantel red devil.

Numa altura em que já se fala dos hipotéticos nomes que podem ocupar o lugar do treinador holandês, este decidiu tomar pulso ao balneário e conversar com todos os elementos, por forma a encontrar a essencial luz para se afastar da escuridão onde se encontra. A imprensa inglesa destaca que Ten Hag quer ouvir as queixas dos atletas e implementar mudanças sérias visando os duelos que se aproximam.

Recorde-se que Ten Hag reuniu na quinta-feira com o CEO do clube, no seguimento da eliminação da Taça da Liga às mãos do Newcastle, e mostrou-se convicto de que conseguirá dar volta a este penoso cenário. Pelos vistos, as conversas com os jogadores são o primeiro passo a dar.