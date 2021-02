«Um fracasso caro e humilhante»: Tottenham cada vez mais criticado pela contratação de Bale

Garethe Bale regressou ao Tottenham no início da época e a expectativa era de que pudesse ser figura no ataque da equipa de José Mourinho e recuperasse o nível que no verão de 2013 convenceu o Real Madrid a pagar mais de 100 milhões de euros pela sua contratação. Cinco meses depois de aterrar em Londres, Bale conta com apenas 4 golos marcados pelos spurs nos 783 minutos que passou em campo nos 15 jogos oficiais em que participou. Muito pouco para um jogador que ganha mais de 740 mil euros por semana.





Se no início da segunda 'aventura' nos spurs a imprensa britânica deu o benefício da dúvida, nos últimos tempos Bale tem sido fortemente criticado e o facto de não ter entrado em campo na derrota com o Chelsea parece ter sido a gota de água.Oliver Holt, jornalista do 'Daily Mail', assina um artigo de opinião em que descreve a contratação de Bale pelo Tottenham como "um fracasso caro e humilhante". "Parece ser uma proeza de relações públicas que deu errado... Onde está a fome de mostrar o seu talento?", questiona.Daniel Levy, presidente dos spurs, é um dos principais visados pelas críticas. O jornalista considera-o "rei dos negócios", mas 'não perdoa' a a escolha de Bale. "Mais de 10 milhões de libras em salários para se sentar no banco na maior parte da époica não parece uma pechincha, na minha opinião. As coisas mudaram e a presença de Bale tornou-se mais uma fonte de ressentimento do que uma força de unidade no plantel", aponta Oliver Holt.Recorde-se que o galês está cedido ao Tottenham pelo Real Madrid até ao final da época, altura em que termina contrato com os merengues.