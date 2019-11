Uma das piores decisões de sempre? Everton recusou contratar Haaland por 4 milhões

Visto como um dos jovens mais promissores da atualidade, o avançado Erling Haaland atua neste momento no RB Salzburgo e é uma das principais figuras dos austríacos, mas a sua carreira poderia há muito já estar num campeonato de topo.





É que, segundo revelou o antigo diretor para o futebol do Everton, os toffees tiveram a possibilidade de o contratar há cerca de ano e meio, mas altura consideraram que os 4 milhões de euros que teriam de pagar aos austríacos eram uma verba exagerada pelo dianteiro, que na altura tinha 17 anos. Este foi uma das várias potenciais contratações que o ex-diretor 'arranjou', mas que o clube não seguiu, conforme o próprio elencou em declarações ao 'Athletic'."Enquanto estive no Everton ofereci-lhes acordos pelo Andrew Robertson e Harry Maguire, quando ambos estavam no Hull City, num valor total de 23 milhões de euros. O Everton não quis. Tinha também um entendimento pelo Jonny Evans bem antes de ele ir para o Leicester, mas uma vez mais não quiseram. O Erling Haaland, o avançado do Salzburgo, tinha garantido um acordo com ele e com o seu pai por 4 milhões de euros... O clube voltou a não querer", revelou David Walsh, já a prever a explosão do dianteiro austríaco, que até ao momento apontou nesta época 26 golos em 18 jogos.