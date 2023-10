Uma festa bem regada e... cara: jogadores ingleses gastaram 40 mil euros a celebrar apuramento para o Euro

Missão cumprida no relvado e festa até madrugada para celebrar... Foi assim que grande parte dos jogadores da seleção inglesa assinalaram a vitória de terça-feira sobre a Itália , que valeu o apuramento para o Euro'2024. Segundo o 'The Sun', os futebolistas juntaram-se no conceituado (e luxuoso) Tape London, para uma celebração privada que durou até às 6 da manhã e que rendeu uma fatura acima dos 40 mil euros.De acordo com a referida publicação, jogadores como Jack Grealish, James Maddison, Trent Alexander Arnold, Jude Bellingham ou Luke Shaw estiveram presentes, ao contrário de Harry Kane, que terá preferido uma celebração mais privada. Além dos futebolistas, também o boxeur Chris Eubank Jr se juntou à celebração, na qual os jogadores consumiram bastante álcool... e também ofereceram aos fãs que por ali andavam.No Tape London cada mesa tem um consumo mínimo de 2.300 euros, sendo que há garrafas de champanhe à venda entre os 700 e 1200 euros e ainda vodka (Belvedere) por 1.500€. Depois desta festa privada, os jogadores foram escoltados por uma equipa segurança até ao Bulgari Hotel, em Knightsbridge, no qual as suites de luxo custam 13.1 mil euros... por noite.