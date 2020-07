Uma imagem que mostra quão magnífico foi o último ano do Liverpool

Entre junho de 2019 e junho do presente ano, o Liverpool somou a conquista de quatro troféus: Liga dos Campeões, Supertaça Europeia, Mundial de Clubes e, mais recentemente, a Liga inglesa. A equipa de Jürgen Klopp bem pode dizer que no espaço de um ano conseguiu tirar a barriga de miséria. Mas vamos recapitular.





A 1 de junho de 2019, o Liverpool entrava no Wanda Metropolitana, em Espanha, para defrontar o outro finalista da Liga dos Campeões, os ingleses do Tottenham, partida que ficou resolvida graças aos golos de Mohamed Salah e de Divock Origi, fixando o resultado final num 2-0 favorável aos reds, que viriam, assim, 14 anos depois a erguer a competição europeia mais importantes a nível de clubes. Estava assim aberta a sequência de títulos que a turma de Liverpool ainda viria a conquistar.Cerca de um mês e meio depois, altura para um novo título, o da Supertaça Europeia. Depois de conquistar a Champions, o Liverpool qualificou-se de forma direta para a decisão da Supertaça Europeia, onde defrontou o Chelsea, campeão da Liga Europa na época 2018/19. A final terminou empatada a duas bolas no final do tempo regulamentar, mas nos penáltis os reds mostraram maior eficácia. A festa foi feita no Vodafone Park, estádio do Besiktas, na Turquia.Contudo, os 'pupilos' de Jürgen Klopp continuavam insatisfeitos e foi, diante do Flamengo, na altura orientado por Jorge Jesus, que conquistaram o terceiro troféu de 2019, o Mundial de Clubes. A partida que viria a ser resolvida apenas no prolongamento, pelo brasileiro Roberto Firmino.Por fim, a tão desejada Liga inglesa. Depois de 30 anos de espera, o Liverpool pôde, esta quarta-feira, erguer a Taça de campeão inglês após derrotar o Chelsea, por 5-3, na penúltima jornada da prova, naquele que foi o último jogo dos reds em Anfield. A festa foi rija e com muita segurança à mistura - pelo menos da parte dos jogadores -, dando brilho a mais uma conquista do clube.Esta quinta-feira, o clube recorreu às redes sociais para mostrar as suas mais recentes conquistas e publicou uma imagem onde é possível visualizar os quatro troféus. Que ano!