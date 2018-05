A mensagem de Emery

Continuar a ler

Recorde-se que Emery, campeão e vencedor da Taça de França pelo PSG, deixou o clube francês, que entretanto garantiu para o seu lugar o alemão Thomas Tuchel.



O treinador espanhol vai substituir nos gunners o histórico Arsène Wenger, que esteve 22 anos à frente dos destinos do clube.



(notícia atualizada às 10h20) Recorde-se que Emery, campeão e vencedor da Taça de França pelo PSG, deixou o clube francês, que entretanto garantiu para o seu lugar o alemão Thomas Tuchel.O treinador espanhol vai substituir nos gunners o histórico Arsène Wenger, que esteve 22 anos à frente dos destinos do clube.

A mensagem de Emery

O treinador espanhol Unai Emery confirmou no seu site que vai ser o treinador do Arsenal na próxima época, mas depois a mensagem foi apagada, dando a entender que houve alguma precipitação no anúncio por parte do técnico. O clube acabaria por oficializar a contratação pouco depois.A mensagem, que surgiu em cima de uma fotografia, dizia "orgulhoso por fazer parte da família do Arsenal".