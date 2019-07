Unai Emery coloca já o Arsenal fora da luta pelo título: «Temos de ser realistas»

A 16 dias do início da Premier League, o treinador de um dos 'Big Six' coloca-se já fora da luta pelo título. Unai Emery, técnico do Arsenal, admitiu que a distância para Manchester City e Liverpool é muito grande, preferindo focar-se nos lugares que valem acesso à Liga dos Campeões.





"Temos de ser realistas porque a distância do City e do Liverpool para nós é de muitos pontos. Temos de reduzir essa distância e ser mais competitivos. E para isso, temos de melhorar defensivamente sem perder qualquer uma das nossas qualidades ofensivas. Acho que melhorámos na última época, mas não foi suficiente para atingir o nosso objetivo de voltar à Liga dos Campeões", começou por dizer o espanhol."Reduzimos a diferença para Chelsea e Tottenham e, no fim, ficámos apenas a dois e a um ponto de diferença deles, respetivamente. Sei que isso não é suficiente, mas estou esperançado que consigamos dar passos em frente para competir com os grandes clubes e acabar no top-4 da Premier League", disse.