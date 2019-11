Unai Emery escreve carta de despedida: «Foi uma honra ser treinador do Arsenal»

Os possíveis sucessores de Emery no Arsenal: há um português na calha



Os possíveis sucessores de Emery no Arsenal: há um português na calha

Unai Emery escreveu uma carta de despedida do Arsenal partilhada no site do clube londrino. O técnico espanhol agradeceu a sua passagem pelos gunners."Foi uma honra ser treinador do Arsenal", começou por dizer. "Aos adeptos, quero agradecer do fundo do coração terem-me ajudado a perceber e a sentir a grandeza do Arsenal. Para todos vocês que me apoiaram em cada canto do Mundo, para todos os que foram ao Emirates, para todos os que esperaram à chuva e ao frio só para me cumprimentar depois do jogo. Quero dizer-vos que trabalhei com paixão, compromisso e esforço", disse o técnico espanhol."Não há nada que tivesse gostado mais do que conseguir melhores resultados para vocês. Quero também deixar uma mensagem de gratidão a todos os funcionários do Arsenal pela forma como me traram. A grandeza do Arsenal é cada diretor, executivo, empregado, assistente e voluntário", continuou Emery, agradecendo em particular a alguns dirigentes do clube... e continuou."Foi um ano e meio cheio de emoções, com grandes momentos e outros mais amargos, mas não passou um dia sem pensar na sorte que tive em trabalhar neste clube com estes jogadores com as suas qualidades profissionais e pessoais.Honraram sempre a camisola que vestiram. Merecem o vosso apoio."