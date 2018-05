Continuar a ler

"É um enorme desafio, mais um na minha carreira. Evoluí na minha carreira enfrentando desafios e por isso escolhi o Arsenal. Pela minha história pessoal, quero continuar a lutar por títulos e enfrentar as melhores equipas da Europa", disse o treinador basco durante a sua apresentação diante da imprensa no estádio Emirates.Emery considerou que as suas experiências anteriores o fazem sentir "mais forte" para o futuro e confessou-se "muito empolgado" por estar no Arsenal e por ter oportunidade "de competir e de jogar contra grandes treinadores e grandes equipas", considerando que a 'Premier League' é "uma competição de topo mundial".Na hora de assumir o comando técnico do Arsenal, deixou um elogio ao seu antecessor: "Obrigado a Wenger pelo seu legado. Aprendi muito com ele. É uma referência para todos os treinadores do mundo."Unai Emery, de 46 anos, chega ao Arsenal depois de duas épocas no Paris Saint-Germain, ao serviço do qual conquistou uma liga francesa, duas taças de França, duas taças da Liga e duas supertaças.