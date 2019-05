Unay Emery quer o Arsenal entre as 10 melhores equipas do mundo

O treinador do Arsenal, Unai Emery, assegurou esta terça-feira, na conferência de imprensa de lançamento da final da Liga Europa, que o objetivo da equipa é passar a figurar entre as 10 melhores do mundo.Questionado se pretendia superar o treinador que o antecedeu no comando da equipa, Arséne Wenger, expressou respeito pelo técnico francês: "O que ele fez no Arsenal foi incrível. Deu a esta equipa uma nova cultura de futebol e eu quero manter isso. Aprendi muito com ele como treinador e tenho-lhe muito respeito."Sobre a possibilidade de aceder à Liga dos Campeões Europeus através da conquista da Liga Europa, cuja final se disputa em Baku, na quarta-feira, frente ao Chelsea, o treinador espanhol admitiu que esse é outro objetivo que pretende alcançar."Vai ser difícil. Temos a possibilidade e a responsabilidade de consegui-lo, de ganhar um título e de nos qualificarmos para a Liga dos Campeões do próximo ano. Tudo faremos para isso", disse Unay Emery, que pode conquistar a quarta Liga Europa depois das três que alcançou como treinador do Sevilha.Emery elogiou ainda o guarda-redes checo Petr Cech, que se retirará do futebol após esta final de Baku, mas não quis esclarecer se seria ele o titular: "Respeito-o muito. É incrível, primeiro como pessoa e depois como guarda-redes. Merece que confiemos nele, a sua carreira prova que é um cavalheiro. Pode ser que seja titular, ou não, logo decidirei."