Van der Vaart arrasa Maguire: «Vou ao futebol amador e descubro três como ele»

Rafael van der Vaart não morre de amores por Harry Maguire, defesa-central do Manchester United, que ingressou no passado verão oriundo do Leicester por 87 milhões de euros, tornando o internacional inglês o mais caro defesa da história do futebol mundial. Mas nem isso parece impressionar o antigo internacional holandês, atualmente com 36 anos.





"Se eu for ver futebol amador num domingo à tarde, descubro facilmente três jogadores que fazem o mesmo que ele. Digo-o duma forma séria, embora pareça um pouco tolo mas é o que penso", explicou Var der Vaart. "Ele faz algumas coisas mas se ele vale tanto dinheiro assim, então Virgil van Dijk [Liverpool] vale 300 milhões de euros."