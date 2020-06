Van der Vaart e a saída 'provocada' por Villas-Boas: «Se o treinador não me quer, só me resta ir»

Depois de ter conquistado quase tudo com o FC Porto, e de ter orientado o Chelsea, André Villas-Boas assumiu, em 2012, o comando técnico do Tottenham, altura que coincidiu com a saída de Rafael van der Vaart dos spurs por... desentendimento com o agora atual técnico do Marselha.

Em vídeo-chamada com o antigo companheiro Peter Crouch, o ex-internacional holandês recordou a forma como a chegada do treinador português a Londres teve influência na sua saída do clube inglês para os alemães do Hamburgo.

"Lembras-te quando André Villas-Boas chegou e trouxe Gylfi Sigurdsson? Ele basicamente virou-se para mim e disse: 'Gylfi vai ser o meu número 10', então eu pensei para mim mesmo: 'Bem... Ok, isso é um pouco duro, mas ok'. Depois soube do interesse do Hamburgo que queria-me de volta no clube", começou por recordar o médio holandês, já afastado dos relvados.

Van der Vaart assume que atualmente não teria tomado a decisão de sair para o campeonato alemão. "Tinha uma boa relação com o Hamburgo por isso pensei: 'Bem, se o treinador não me quer, só me resta ir.' Se me perguntasses agora [se foi a melhor decisão], diria-te que fui estúpido ao fazê-lo", concluiu.