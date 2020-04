Van Dijk coloca Ederson no top-5 de jogadores da Premier League: «É extraordinário»

Virgil van Dijk, central do Liverpool, foi desafiado a fazer um top-5 de jogadores da Premier League, com a regra de não poder escolher colegas de equipa. O holandês não hesitou em colocar Ederson, guarda-redes do Manchester City, que passou pelo Benfica.





"É extraordinário. Neste momento, há muitos bons guardiões, mas ele é o melhor. Ainda assim, Alisson continua a ser o número um, para mim", explicou, ao 'Voetbalzone'.Há ainda mais dois jogadores dos citizens que agradam a Van Dijk. Um deles não surpreende. Trata-se de Kevin de Bruyne. "Não há muito a dizer. Em primeiro lugar, é uma boa pessoa, mas é também um jogador fantástico. Vê tudo de forma diferente", frisou.Também Laporte, que joga na posição de Van Dijk, mereceu a menção. "Mostrou a importância que tem para a equipa. É muito bom defesa", frisou o jogador, de 28 anos.Van Dijk descreveu ainda Son, jogador do Tottenham, de José Mourinho, como "um jogador rápido, forte e sai para o campo com a ideia que os defesas vão passar um inferno.O melhor jogador para a UEFA em 2018/19 distinguiu ainda Aubameyang, avançado do Arsenal, com uma ressalva. "Escolhi-o pelo que demonstrou esta temporada. Forma uma grande dupla com Lacazette. Podia ter falado de Agüero, porque é um grande avançado e tem-no demonstrado com número desde que chegou ao Manchester City", salientou.