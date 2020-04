Van Dijk: «Quero ser lembrado como uma lenda do Liverpool»

O defesa-central Van Dijk quer fazer história em Anfield Road. Uma das imagens de marca da excelente campanha que o Liverpool vinha fazendo esta temporada até à interrupção da Premier League face à pandemia de Covid-19 – 27 vitórias em 29 jogos -, o holandês afirmou, esta terça-feira, em entrevista exclusiva ao ‘Sport’, querer ser lembrado "como uma lenda" do clube inglês.





"Gostava de ser lembrado como uma lenda do Liverpool. Quero alcançar marcos incríveis aqui. Temos uma equipa fantástica, não nos falta nada, temos todas as ferramentas necessárias para vencer: um treinador com quem nos identificamos, um plantel versátil, um estilo de jogo que permite-nos vencer mais vezes, um estádio e adeptos que estão sempre do nosso lado. Sim, gostaria de ser aqueles jogadores que voltam a Anfield depois de terminarem a carreira. Eu costumo ver algumas lendas do Liverpool em alguns jogos e sinto que faço parte dessa grande família", apontou.