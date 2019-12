Vem aí uma barrigada de futebol na Premier League: nove jogos em 8 horas

O final de ano por terras britânicas não é apenas sinal de celebração natalícia e da entrada num novo ano, mas também é sinónimo de futebol. Muito futebol. O primeiro capítulo desta verdadeira barrigada de futebol começa já esta quinta-feira, com o chamado 'Boxing Day', com a disputa de nove jogos da Premier League no espaço de oito horas.





A ação começa logo pelas 12h30, com a receção do Tottenham de José Mourinho ao Brighton, acabando apenas às 20 horas com um duelo de topo entre Leicester e Liverpool. Pelo meio, com pouco mais de meia hora de 'descanso', disputam-se mais sete partidas, numa tarde em que os fãs do futebol podem passar o tempo todo colados ao ecrã. A jornada 19 da Premier League, refira-se, apenas termina na sexta-feira, com o Wolverhampton-Manchester City.Muito futebol que poderá seguir a par e passo no site de