Vertonghen esteve atento ao Man. United-Tottenham: «O melhor batedor de penáltis do Mundo»

Best penalty taker in the world — Jan Vertonghen (@JanVertonghen) March 12, 2022

Ao minuto 72, o Tottenham empatou o encontro pelo 'suspeito do costume': hHarry Kane. O camisola 10 dos Spurs fez, então, o 2-2, através da conversão de um castigo máximo.Um momento que encheu as medidas ao antigo companheiro Jan Vertonghen. O agora defesa do Benfica rendeu-se ao internacional inglês: "O melhor batedor de penáltis do Mundo", reagiu através do Twitter.O Manchester United haveria de vencer o encontro por 3-2 face a um hat-trick do português Cristiano Ronaldo.