Vespas aumentam dor de Marco Silva

O Everton está em queda livre e Marco Silva não parece ter solução para travar o mau momento da equipa e... segurar o seu lugar. Os toffees perderam (0-1) com o Watford e o técnico luso não sorriu no regresso à antiga casa...Num encontro com poucas chances de golo, Gray fez (65’) o tento solitário e tornou a vida de Marco Silva ainda mais cinzenta. É que os resultados recentes são tudo menos positivos: o Everton somou a terceira derrota seguida na Premier League, sendo a quinta nos últimos seis jogos em todas as competições. Veja-se que, nesse período, a única vitória foi com o último, o Huddersfield.André Gomes foi titular no conjunto de Marco Silva, sendo depois rendido por Walcott (63’). Certo é que Marco ainda tentou curar a picada dos hornets [vespas] ao lançar Bernard, mas o Watford segurou a vantagem preciosa até final. Assim, o Everton foi ultrapassado pelo adversário na classificação, estando agora no 9º lugar."Foi um jogo difícil, mas criámos chances para outro resultado. Faltou eficácia. Fico preocupado com esta fase, mas nota-se ambição na equipa", disse Marco Silva, que criticou a arbitragem: "Não se percebem as decisões. O golo nasce de um canto inexistente."Num jogo em que Marco Silva foi recebido com cobras de borracha, o autor do golo revelou que o português ‘ajudou’ ao triunfo. "Com o ex-treinador aqui, o jogo tinha um sabor especial e demos tudo!", admitiu Gray. Já os adeptos do Everton gritaram: "Rua já! Vais ser demitido!". No final houve desacatos entre os adeptos rivais.