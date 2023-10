Victor Lindelöf faz sessão fotográfica com a mulher e adeptos não perdoam

O sueco Victor Lindelöf, que já passou pelo nosso país ao serviço do Benfica, colocou-se a jeito e agora é alvo dos adeptos do Manchester United nas redes sociais. Numa altura em que as críticas ao futebol da turma red devil são mais do que muitas, o jogador decidiu fazer uma sessão fotográfica para a revista 'Vogue'.

Os adeptos do emblema red devil, que têm apontado muitas falhas ao jogador nórdico, 'cairam em cima' da publicação, com alguns a advertirem que esta sessão fotográfica foi a 'melhor exibição da temporada' do central de 29 anos.

Em virtude das lesões de Raphaël Varane e Lisandro Martínez, Lindelof tem sido chamado à ação e, tal como toda a equipa liderada por Erik ten Hag, as coisas não lhe têm corrido de feição.

Por tudo isto, as fotografias feitas ao lado da mulher Maja Nilsson Lindelof foram alvo dos seguidores do clube de Old Trafford.