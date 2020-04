Victor Lindelof 'finta' coronavírus e treina integrado numa equipa sueca

Enquanto em Inglaterra os jogadores do Manchester United vão treinando, em casa em sessões individuais, devido à imposição do confinamento por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus, Victor Lindelof trabalha integrado numa equipa... na Suécia.





O defesa central dos red devils, de 25 anos, está no seu país de origem e tem treinado no seu antigo clube, o Vasteras SK. Na Suécia as medidas de combate à pandemia tem sido menos restritivas e os clubes continuam a trabalhar, com relativa normalidade.Tanto o Manchester United como o treinador Ole Gunnar Solskjaer autorizaram a sua integração no Vasteras SK, pois assim pode manter um ritmo de treinos 'normal', contrariamente ao que acontece com praticamente todos os seus companheiros de equipa.