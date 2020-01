Victor Wanyama pode rumar ao Hertha Berlim

O médio queniano Victor Wanyama, do Tottenham, pode rumar à Alemanha para reforçar o Hertha Berlim no mercado de janeiro.



A notícia é avançada pelo 'The Telegraph' e dá conta do interesse do técnico Jürgen Klinsmann, que recentemente assumiu o clube da capital germânica, em contar com os serviços do jogador de 28 anos.



Wanyama participou em quatro jogos esta época pelos spurs e desde a chegada de José Mourinho ao emblema londrino somou apenas 9 minutos na visita do Tottenham a Munique, na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.



Além de Wanyama, o 'The Telepraph' também aponta Granit Xhaka, do Arsenal, como alvo do Hertha Berlim para reforçar o meio-campo na segunda metade da temporada.



Segundo a publicação, o médio suíço deverá perder algum espaço na equipa com a chegada de Mikel Arteta ao comando técnico dos gunners e pode assim regressar à Bundesliga, onde representou o Borussia M' Gladbach entre 2012 e 2016.